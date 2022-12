5 de Diciembre: Día Internacional de los Voluntarios

En 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado, en esta fecha se busca resaltar la importante labor de los voluntarios quienes de manera desinteresada y atraídos por la solidaridad, desarrollan soluciones para los urgentes desafíos del desarrollo y para el bien común.

El objetivo de la creación de un día especial para los voluntarios es, fomentar a las personas que quieren ayudar a los demás encuentren vías para hacerlo; El trabajo de un voluntario no es fácil, pero es una actividad gratificante sobre todo para aquellos que buscan hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

Los voluntarios se vuelven agentes motivadores, impulsando a otros a querer hacerse voluntarios, logrando casi sin querer el cumplimiento del objetivo número 16 de la Agenda 2030, que dice promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

En la actualidad el número mensual de voluntarios mayores de 15 años asciende a 862,4 millones en todo el mundo. De acuerdo a las estadísticas Organización de la Naciones Unidas (ONU), la mayoría de la población en edad de trabajar, realizan un voluntariado informal con (14,3%) frente al 6,5% equivalente del voluntariado formal.

Dependiendo del objetivo mundial y las actividades que realizan el voluntariado puede estar clasificado en:

