5 jugadores y 2 entrenadores expulsados ​​tras pelea entre Pistons y Timberwolves

Cinco jugadores y dos entrenadores fueron expulsados ​​tras una pelea en el segundo cuarto de la victoria de los Minnesota Timberwolves sobre los Detroit Pistons el domingo por la noche.

Detroit perdió al entrenador principal J.B. Bickerstaff, al pívot Isaiah Stewart, al alero Ron Holland II y al base Marcus Sasser. El alero de Minnesota Naz Reid y el base Donte DiVincenzo también fueron expulsados, junto con el entrenador asistente Pablo Prigioni.

“Obviamente, las cosas fueron demasiado lejos”, dijo Bickerstaff. “Pero lo que se ve es que los chicos se cuidan entre sí, intentan protegerse, intentan apoyarse mutuamente… Eso es innegociable en nuestro vestuario”.

La pelea comenzó a 8:36 del final de la primera mitad, con los Pistons arriba 39-30. Stewart había recibido una falta técnica momentos antes al golpear con fuerza a DiVincenzo tras el pitido inicial. Entonces, a Holland le pitaron una falta por quitarle el balón de las manos a Reid con un manotazo cerca de la línea de fondo.

Ambos intercambiaron palabras, DiVincenzo se interpuso entre ellos y agarró la camiseta de Holland, y pronto los 10 jugadores en la cancha, junto con varios entrenadores y preparadores físicos, formaron parte de la melé.

Mientras separaban a los jugadores, Bickerstaff y Prigioni se gritaban y tuvieron que ser separados por personal del equipo.

Toda la escena se desarrolló a solo 6 metros del nuevo dueño de los Timberwolves, Alex Rodríguez, quien se acercó desde su asiento a pie de cancha después del incidente y pareció pedir ayuda para un joven aficionado que se vio atrapado en medio de la pelea.

El partido tuvo 12 faltas técnicas, la mayor cantidad en un partido de la NBA desde el 23 de marzo de 2005, según OptaSTATS.

“Pensé que el partido había sido demasiado físico antes de eso”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. Es una lástima, pero sabíamos que eran un equipo súper físico. Te golpeaban, te sujetaban, todo lo que esperas de un equipo físico. Pero pensé que llegó un punto en que los jugadores iban a tomar las riendas. Eso nunca es deseable.

Multiple players and coaches were ejected following a scuffle during Pistons-Timberwolves. pic.twitter.com/4vbUMCY2JL

— SportsCenter (@SportsCenter) March 31, 2025