A última hora se dieron cambios en la metodología del 3er debate presidencial

Organizadores del tercer y último debate presidencial decidieron hacer cambios en la metodología del encuentro a última hora debido a la ausencia de dos de los ocho candidatos presidenciales.

La anunciada no participación del actual vicepresidente de la República y candidato presidencial José Gabriel Carrizo y la ya conocida postura e inasistencia del candidato de Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino, llevó a que los organizadores decidieran eliminar el bloque correspondiente a las preguntas y respuestas entre los candidatos.

José Raúl Mulino, desde el primer debate aseguró que no participaría de estos debido a que no se ha sabido utilizar esos espacios para proponer, sino para ataccar. Sin embargo, la ausencia del candidato oficialista, José Gabriel Carrizo, surge como una acción de “protesta”, que exige la presencia Mulino al encuentro. “Si él no va, yo tampoco”.

En este último debate presidencial del proceso electoral 2024, se abordarán temas como empleo y emprendimiento, agua y sostenibilidad, así como también, institucionalidad y desarrollo social.

El encuentro que es organizado por el Tribunal Electoral (TE) en colaboración con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), será transmitido por cadena nacional.

Las preguntas cruzadas, un elemento que prometía generar momentos álgidos en el debate, habían sido sorteadas de la siguiente manera:

– José Raúl Mulino a Ricardo Lombana

– José Gabriel Carrizo a Maribel Gordón

– Melitón Arrocha a José Raúl Mulino

– Zulay Rodríguez a Martín Torrijos

– Rómulo Roux a José Gabriel Carrizo

Maribel Gordón a Melitón Arrocha

– Ricardo Lombana a Rómulo Roux

– Martín Torrijos a Zulay Rodríguez