Activan la Agencia Panameña de Alimentos para impulsar la producción nacional

El Gobierno de Panamá puso en marcha este viernes la nueva Agencia Panameña de Alimentos (APA), con la promesa de que impulsará la producción nacional e impedirá la importación desordenada de productos alimenticios al país.

La APA “estará encargada de la gestión y verificación de trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, exportación e importación de productos, su tránsito y trasbordo”, indicó el Gobierno en un comunicado.

Esta nueva agencia sustituye a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), creada en el 2006 y señalada por los productores nacionales de permitir una excesiva importación de todo tipo de alimentos, especialmente cárnicos y lácteos, incluso en época de cosecha nacional.

“Hoy desaparece la Aupsa, esta autopista para las importaciones, como la definieron los productores nacionales, donde no había reglas claras, no se respetaban los acuerdos de la cadena agroalimentaria de alimentos, y se permitía la entrada de productos de dudosa procedencia, que no contaban con el indispensable certificado sanitario de origen”, dijo Cortizo.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, tildó a la extinta Aupsa como “una pesadilla”, y señaló que “importadores mezquinos se aprovecharon” de esa institución “para prácticamente acabar, extinguir a muchos sectores productivos” de Panamá.

“La APA se convierte en un aliado de los productores para agilizar los procesos de producción, importación y exportación de los alimentos de una manera transparente y salvaguardando la salud humana y el patrimonio animal y vegetal del país”, dijo el Gobierno en su comunicado.

Los productores panameños tienen años exigiendo más apoyo del Estado para impulsar la producción del campo, relegado durante décadas y con un peso en el producto interno bruto (PIB) que no llega al 3 %.

Precisamente una de las promesas de campaña del presidente Cortizo, un exministro de Agricultura, es la reactivación del campo panameño.

Con la puesta en marcha de la APA “honramos nuestro compromiso de fortalecer la institucionalidad de los procesos relacionados con la seguridad fito y zoosanitaria y de la calidad de los alimentos que consume la población (…) hoy es un día de victoria para Panamá, una fecha importante para el sector agropecuario, para nuestros productores del campo y para los consumidores”, destacó Cortizo.