Anne Hathaway revela que lleva cinco años sobria

La actriz estadounidense Anne Hathaway, reveló que tenía problemas con el alcohol.

En una entrevista compartió que perdió el interés en beber después de una fuerte resaca en el 2018. Ahora lleva cinco años sobria.

Hathaway expresó que la idea de eliminar el alcohol de su vida surgió de un reconocimiento interno. Para ella, el consumo de alcohol ya no encajaba con quien era en lo más profundo de su ser. Esta conciencia la llevó a tomar una decisión radical pero necesaria para su bienestar.

En ese momento quería estar completamente disponible y presente para sus hijos, Jonathan y Jack, fruto de su matrimonio con Adam Shulman. Anne sintió la responsabilidad de ser la mejor versión de sí misma para su familia.

La actriz dijo que la sobriedad se siente como un regalo y compartió su cautela al etiquetar las cosas como “mediana edad”, reconociendo la incertidumbre de la vida y la importancia de vivir en el presente.

“Ciertamente me siento mucho más cómoda conmigo misma ahora con 40 años, que cuando tenía 20. Me sentía perdida cuando tenía esa edad. Sentí esa presión de tenerlo todo resuelto y pensé que como no sabía todo sobre mí, de alguna manera estaba haciendo algo mal. Pero resulta que para eso es tu vida”, indicó Hathaway.

En la extensa entrevista, adelantó que una tercera entrega de “The Princess Diaries” todavía es una posibilidad.

Cuando le preguntaron “¿Se está armando algo con Princess Diaries 3?” Hathaway respondió simplemente: “Sí”.