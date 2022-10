Apuñalamiento masivo en Las Vegas deja 2 muertos y 6 heridos

Unidades de la policía de Las Vegas han confirmado que dos personas han muerto y seis resultaron heridas, luego que se registrara un apuñalamiento masivo en el Boulevard Strip. El hecho se dió aproximadamente a las 11:45 de la mañana; cerca de los locales ubicados afuera del Casino Wynn.

El sospechoso Yoni Barrios, un hombre de 32 años no residente de Las Vegas, se encuentra bajo custodia policial. El Sheriff Joe Lombardo aseguró que se ha recuperado de la escena del crimen un cuchillo de cocina, por su parte el subdirector de la policía, James LaRochelle mencionó que aún se desconoce el motivo del ataque.

Barrio se encuentra detenido bajo dos cargos de homicidio con arma mortal y seis cargos de por intento de asesinato con arma mortal.

#BREAKING: The suspect in today's stabbings on Las Vegas Boulevard has been identified as 32-year-old Yoni Barrios. He has been booked into CCDC on two counts of open murder with a deadly weapon and six counts of attempted murder with a deadly weapon. pic.twitter.com/8UzwgeBKP8

— LVMPD (@LVMPD) October 7, 2022