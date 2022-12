¡Argentina es la nueva tricampeona del mundo!

¡Argentina se convierte en CAMPEÓN DEL MUNDO por tercera vez en su historia!

El conjunto de Scaloni, tras perder estrepitosamente su primer partido de este torneo ante Arabia Saudí por 2-1, hilvanó cinco resultados útiles consecutivos al eliminar a Croacia en semifinales con un limpio 3-0.

Por su parte, los transalpinos, tras haber ganado con facilidad el grupo D por delante de Australia, eliminaron en octavos a Polonia, Inglaterra y Marruecos, llegando al último acto de la competición por segunda vez consecutiva.

Un gol del capitán argentino Lionel Messi, luego que el árbitro central del partido, el polaco Szymon Marciniak, dictara un penal a favor de Argentina, tras la entrada del francés Koundé a Di María, abrió el marcador del encuentro.

Loco contragolpe de Argentina en el eje Messi-Álvarez-Mac Allister, con este último, pescado en profundidad por el 10 argentino que sirve a Di María en el segundo palo: el lateral propiedad de la Juventus remata en diagonal encontrando el córner por abajo a la izquierda de Llorís.

Argentina dominó la primera mitad del juego ofreciendo un desempeño de alto nivel tanto en términos de juego como de intensidad; Francia, por el contrario, parecía tener enormes dificultades ya que casi nunca lograba adelantarse y preocupar al arquero argentino Emiliano Martínez.

Un penal para Francia, luego que Otamendi extiende a Kolo Muani pone en juego a los campeones de Rusia 2018; Coman le quita el balón cerca del centro del campo y encuentra a Mbappè que intercambia el balón con Kolo Muani en el borde del área, volea en diagonal y encuentra el ángulo bajo a la izquierda de Emiliano Martínez.

En la prorroga

En los minutos de prorroga, Lautaro Martínez, disparado en el área por la derecha, remata con potencia al primer palo encontrando la oposición de Lloris que nada puede hacer en el toque de la victoria con un gol desguarnecido del 10 argentino. Doblete del as argentino.

Marciniak apunta al punto de penalti tras haber reconocido un toque de mano de Montiel en el área penal argentina, la antoación de Mbappé le da vida a la selección francesa.

Punto penal

La final del mundial se decidió desde el punto penal, en donde Emiliano -El Dibu- Martínez demostró su habilidad en la porteria y luego de los errore de los franceses Coman y Tchouameni le dieron la victoria en la Copa del Mundo a los a los sudamericanos, que fueron infalibles desde el punto de penalti.

The moment when a dream becomes reality 🏆#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022