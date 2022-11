Australia celebra el legado del Cazador de Cocodrilos en su día

Todos los 15 de noviembre, el pueblo australiano celebra la vida y el legado del conservacionista, cuidador de zoológico y estrella de la televisión, Steve Irwin, conocido en todo el mundo como el Cazador de Cocodrilos. Quien murió el 4 de septiembre de 2006 luego que una raya de 2,5 metros le atravesara el corazón con la espina de su cola.

Famoso por su serie de televisión -El Cazador de Cocodrilos- Irwin, era un apasionado conservacionista quien compartía su entusiasmo por el mundo natural y promovía el ecologismo. En 1997 Irwin descubrió una nueva especie de tortuga, que nombró –Elseya irwini– en honor a su familia, mientras que en el 2009, el Crikey steveirwini una especie de caracol de tierra, fue nombrado en su honor.

Este año su hija y conservacionista, Bindi Irwin, le rindió homenaje compartiendo extractos de una entrevista realizada a su padre en donde se le puede escuchar decir “La conservación es toda mi vida, toda mi personalidad. Por lo que quiero ser recordado”.

Today is Steve Irwin Day, a day we all hold close to our hearts. Steve had a vision for conservation where people and wildlife could live harmoniously alongside one another. Join us in celebrating Steve's passion for conservation as we proudly wear our khakis today! ❤️ pic.twitter.com/boNMkneaZN

