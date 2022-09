Autoridades se preparan para el impacto de Ian

Tal y como fue pronosticado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Ian tocó tierras cubanas como un huracán categoría 3 la madrugada de este martes 27 de septiembre, dejando destrucción tras su paso por la provincia occidental de Pinar del Río.

Se espera Ian abandone Cuba y continue fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de mayor categoría, mientras se abre paso por el Golfo de México en su camino a Florida. “Se pronostica que Ian se acercará a la costa oeste de la Florida como un peligroso huracán de gran intensidad”, informó NHC. Por su parte autoridades locales han declarado zonas de alto riesgo las ciudades de los condados ubicados en la costa occidental de la península de Florida incluyendo a Bahía de Tampa.

“Los vientos fuertes y persistentes empujarán mucha agua hacia la bahía” Informó Brian McNoldy investigador asociado de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosférica de la Universidad de Miami.

El centro Nacional de Huracanes por su lado informó que se pueden esperar una marejada en la bahía de Tampa de hasta 3 metros, esto por su ubicación vulnerable y la fragilidad de su zona.

Jeff Roger, administrador del condado de Hernando, pidió a los ciudadanos de Tampa estar preparados la pérdida de energía durante el paso de Ian desde el miércoles por la noche. Por su parte la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, recomendó la evacuación inmediata de los ciudadanos, “Esto no es algo para perder el tiempo. Si pueden irse, háganlo ahora”, una tormenta que se desacelere durante 24 a 48 horas y descargue lluvia continuamente en el área de la Bahía de Tampa es devastadora, afirmó Castor durante una conferencia.

Sep 28 7am EDT — Here are the key messages from the special advisory issued on Hurricane #Ian.

Catastrophic storm surge inundation expected today as Ian moves ashore in the southwest Florida peninsula.

Latest: https://t.co/tnOTyg5UEw pic.twitter.com/cCHGT11wTF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022