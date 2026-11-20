Las labores de restauración avanzan firmemente en las provincias de Los Santos y Veraguas para reparar los daños estructurales dejados por el sismo del pasado nueve de octubre.

En la Basílica Menor de Atalaya se lleva a cabo el desmantelamiento controlado del campanario para mitigar peligros públicos, mientras que en la iglesia San Atanasio se han retirado piezas dañadas y protegido los objetos sagrados y las campanas.