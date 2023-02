Beyoncé y Harry Styles dominaron los premios en los Grammy

Harry Styles ganó el premio al álbum del año el domingo en los Grammy, quedándose con el premio mayor en una noche en la que Beyoncé dominó y se convirtió en la artista más condecorada de la historia de los premios de la Academia de la Grabación.

Beyoncé ganó su 32do Grammy, rompiendo el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti. Pero al igual que en otros años, el honor de álbum del año se le fue de las manos. Styles ganó tres premios en total.

A pesar de esto, Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy y tuvo el apoyo de los asistentes a la ceremonia en la que varios ganadores la mencionaron a ella y a su influencia en su propio arte.

“Estoy tratando de no emocionarme demasiado”, dijo la superestrella mientras su esposo Jay-Z la ovacionaba de pie. La cantante agradeció a su fallecido tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla. “Simplemente estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias, Dios”.

Beyoncé ganó el premio a mejor canción R&B por “Cuff It”, grabación de música dance/electrónica por “Break My Soul”, interpretación tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y mejor álbum de música dance/electrónica por “Renaissance”, su séptimo álbum de estudio que también estuvo nominado a álbum del año.

Lizzo se llevó el premio de grabación del año por “About Damn Time”, pronunciando un discurso conmovedor que hizo que muchos en el público se pusieran de pie, incluyendo a Beyoncé, Taylor Swift y Adele.

“Yo y Adele nos estábamos divirtiendo, apoyando a nuestros amigos. Esta es una noche increíble, es tan inesperado”, dijo Lizzo quien dedicó su premio a Prince y también agradeció a Beyoncé como una de sus influencias.