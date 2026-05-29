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Cientos de panameños comenzarán a recibir el segundo pago de los programas de asistencia social

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3 horas atrás

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Un total de 217 panameños en condición de pobreza y pobreza extrema, provenientes de 25 corregimientos de la provincia de Panamá, recibieron su Tarjeta Clave Social, herramienta que les permitirá acceder de manera segura y directa a los beneficios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio Nutricional.

El Ministerio de Desarrollo Social se prepara para iniciar, a partir del 1 de junio, el segundo pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, incorporando a más de 3 mil nuevos beneficiarios a nivel nacional.

Con estas acciones, el MIDES continúa fortaleciendo la protección social y garantizando que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, impactando de manera directa a más de 186 mil panameños en situación de vulnerabilidad.

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