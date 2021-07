Confirman primer positivo en la villa olímpica de Tokio

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 confirmó este sábado el primer positivo en covid-19 entre los residentes que se encuentran en la Villa Olímpica.

Se trata de un ciudadano de nacionalidad no japonesa, miembro de una de las delegaciones olímpicas extranjeras que se encuentran actualmente en las instalaciones, pero no es un atleta, según los datos difundidos por los organizadores, que no ofrecen más detalles por motivos de confidencialidad.

Es el primer positivo confirmado entre los equipos que se encuentran en el complejo residencial situado en una de las islas artificiales de la bahía de Tokio y que se ha dado a conocer cuando quedan seis días para la ceremonia de inauguración del evento, en un momento de pleno rebrote de contagios en el área de la capital japonesa.

Los organizadores se encuentra recopilando la información sobre los contactos cercanos de la persona afectada, dijo su director ejecutivo, Toshiro Muto, al ser preguntado este sábado en una rueda de prensa por la seguridad de la Villa Olímpica.

“Estamos tomando medidas firmes contra la covid, incluso dentro de la Villa. Además, los atletas en principio deben someterse todos los días a test y ahora que ha habido un positivo, se aislará inmediatamente a esa persona”, señaló Muto al resumir las medidas de prevención principales adoptadas por la organización.