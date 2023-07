Continúa el paro de labores, médicos no firmaron acuerdo

El pasado viernes 21 de julio, se dió a conocer que el grupo de médicos especialistas del Hospital Rafael Hernández de David, en la provincia de Chiriquí, habrían logrado un acuerdo con la administración de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que ponía fin a la huelga decretada por los médicos desde hacía más de 10 días.

Sin embargo, el día de ayer lunes 24 de julio, los médicos decidieron no firmar el acuerdo, toda vez que, supuestamente, no se contemplaba la no remoción del cargo al director médico del hospital, un punto clave para levantar la medida, dado que fue éste, quien alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos, los cuales garantizan una mejor intervención en las operaciones.

Pese a ese disenso, las partes aún se mantienen en la mesa de negociaciones, al tiempo que la CSS descarga sobre el gremio alegando que se han perdido más de 2,000 citas médicas desde que se declaró la paralización de los servicios.