Corea del Sur eliminó a Arabia de Copa Asiática

Se acerca el momento de conocer a los mejores 8 equipos del continente asiático en su totalidad. Australia, Tayikistán, Jordania y Catar (anfitrión) fueron los primeros en confirmar su pase a los cuartos de final de la Copa Asiática.

Durante las últimas horas, se vivió un gran partido entre Corea del Sur y Arabia Saudita que se resolvió en los lanzamientos desde el punto penal, con victoria para los surcoreanos que estuvieron al borde de la eliminación. Entre tanto, Uzbekistán seguirá en su ilusión con su primer título tras derrotar a Tailandia en los noventa minutos. Faltan 2 equipos por clasificar.

Los saudíes no le daban tiempo ni espacio a los surcoreanos. En un partido bastante completo, los ‘halcones verdes’ mostraron superioridad en el compromiso sin necesidad de tener mucho la pelota. El conjunto árabe, que se dio a conocer en el Mundial de Catar tras derrotar a Argentina, no solo repetía la fórmula para conseguir su ejemplar triunfo ante los ‘albicelestes’, sino que la iba mejorando.

Durante toda la Copa ha sido muy incisivo y muy dispuesto a ser ofensivo y a contratacar sin perder la firmeza en defensa. La línea de trés, comandada por Ali Alawjami (Al-Nassr) nunca perdio la solidez, y resistió a los constantes intentos de Heung-Min Son y de Lee Kang-In, a quienes no les llegaba mucho la pelota por el buen filtro defensivo de los dirigidos por el referente Roberto Mancini.

En el inicio del segundo tiempo, Abdullah Radif, quien había ingresado desde la suplencia, anotó el único gol del compromiso para los árabes que mantuvieron la concentración lo más que pudieron, pero el físico terminó pasando factura. Corea del Sur, que tuvo muy poco remate a puerta en el primer tiempo y no sacaba provecho del poderío ofensivo de su plantel, insistió y nunca desistió, sobre todo, al final del partido, aunque se encontrara con un inspirado cancerbero árabe, Ahmed Al Kassar, que logro intervenir con agilidad en varias ocasiones.

Al cumplirse los noventa minutos, el árbitro adicionó 10 minutos más y los surcoreanos no desaprovecharon: mandaron el balón al área incesantemente, incluso pegando un balón en el travesaño. Sobre el minuto 98, el atacante Cho Gue-sung anotó de cabeza el gol agónico que forzó la prórroga, posteriormente, los lanzamientos desde el punto penal, en los que los saudíes fallaron dos veces; los coreanos, ninguna.

✨ 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 ✨⁣⁣

🇰🇷 That is now 8 consecutive Quarter-Finals appearances for Korea Republic!#AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/AyoTAnGXM5

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 30, 2024