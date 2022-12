Demanda de plagio contra Taylor Swift es retirada

La cantautora estadounidense Taylor Swift podrá regrabar su álbum titulado 1989, luego que la demanda por plagio interpuesta en 2017 por los compositores Sean Hall y Nathan Butler, quienes acusaron a Swift de copiar la letras de su tema Playas Gon’ Play grupo 3LW en su sencillo Shake It Off.

La decisión de retirar la demanda llega luego de cinco años de haber iniciado el proceso judicial y un mes antes del juicio programado para el próximo mes de enero; El equipo de abogados de ambas partes realizaron la solicitud antes el juez para que se desestimara el caso en su totalidad.

Este caso fue previamente desestimado en 2018, cuando un juez consideró que la letra no contaba con los requisitos preestablecidos para ser protegida bajo las leyes de derecho de autor.

En el coro la letra de Shake It Off dice “Cause the players gonna play, play, play, play, play/And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate”. Mientras que la de Playas Gon’ Play dice “The playas gon’ play/Them haters gonna hate/ Playas, they gonna play/And haters, they gonna hate”.

El proceso quedó desestimado “con perjuicio”, es decir, se cerró permanentemente y Sean Hall y Nathan Butler no podrán presentar otra demanda por los derechos de autor de Shake It Off.

Con información de Rolling Stone.