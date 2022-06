Di María descarta jugar en la Roma y podría ir a la Juventus

“No, esa no me interesa”, afirmó el delantero argentino Angel Di María, entrevistado por el programa Espn “Playroom” cuando le mostraron una casaca de la Roma, uno de los equipos que lo pretende tras desvincularse del París Saint-Germaian.

“Está sí porque es la del club más grande de Italia y uno de lso equipos que se interesó en mí”, dijo en cambio cuando le mostraron la de Juventus, que sigue esperando por una respuesta del “Fideo”.

“Por el momento lo estoy evaluando, mientras transcurro mis vacaciones en familia”, explicó Di María, de 34 años y quien prometió dar una respuesta en breve.

Luciendo una casaca de los Detroit Pistons de la NBA, el autor del gol del triunfo en la final ante Brasil que le aseguró a la “albiceleste” el título de la Copa América el año pasado, pretende firmar por una temporada en su próximo club.

La idea de Di María, autor también de un gol que significó el oro segundo oro olímpico en fútbol para Argentina en los Juegos de Pekín 2008, es cerrar su prolífica carrera en Rosario Central, el club de sus amores.

El delantero se inició en el equipo “canalla” (antes de dar el salto al Benfica y pasar por Real Madrid y también por Manchester United) que hoy entrena Carlos Tévez, su ex compañero en la selección nacional que dijo que le gustaría poder contar con su experiencia en el plantel.

Habrá que esperar entonces para saber si se cruzan finalmente los caminos del “Fideo” y del “Apache”, que también marcó un gol que valió el primer oro olímpico en fútbol para Argentina en los Juegos de Atenas 2004 y al mando de Marcelo Bielsa, ex jugador, ex DT y fanático de Newell’s Old Boys, clásico rival de Rosario Central.

De Juventus, que espera por su respuesta, se despidió en la pasada temporada el también argentino Paulo Dybala, cuyo destino sigue siendo incierto pues tampoco se puso de acuerdo aún para fichar por Inter y Milan terció al mostrarse interesado en su pase.

El club “nerazzurro” también espera por el regreso del goleador belga Romelu Lukaku, quien no tiene espacio en el Chelsea del alemán Thomas Tuchel, al que llegó hace un año a cambio de 115 millones de euros.

Lukaku, que antes de partir se consagró campeón de Italia con Inter al mando de Antonio Conte (hoy DT del Tottenham Hotspur), había arribado a Inter en 2019 por 74 millones de euros desde Manchester United.

Tres años después, el belga está a un paso de iniciar su segundo ciclo con Inter con Simone Inzaghi como entrenador a pesar de la resistencia de los fanáticos que suelen ocupar la Curva Norte del estadio Giuseppe Meazza.

Su regreso a Milán tendría lugar en los próximos días, una vez que complete sus vacaciones en Cerdeña y se someta a los controles médicos de rigor antes de firmar contrato con el club “nerazzurro”. (ANSA)