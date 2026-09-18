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Disputa interna en Miss Universo deja en suspenso la participación de seis países asiáticos

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6 horas atrás

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La edición 75 de Miss Universo enfrenta una nueva controversia luego de que la organización anunciara que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no serían elegibles para competir en el certamen, previsto para el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

Las delegadas afectadas corresponden a Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur. La decisión fue comunicada este viernes por JKN Universe LLC, una de las compañías vinculadas a la administración de la organización.

Según el comunicado, los acuerdos de franquicia relacionados con estos países fueron considerados inválidos debido a que, según la empresa, habrían sido gestionados mediante entidades que no contaban con autorización para otorgar derechos sobre la marca Miss Universo.

En el centro de la disputa se encuentra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, propietario de Miss Grand International y responsable de la franquicia de Miss Universo en Tailandia.

La organización señaló que algunos de los acuerdos relacionados con las seis franquicias fueron realizados a través de Nawat o de entidades vinculadas a su estructura. JKN Universe LLC sostiene que dichas entidades no tenían autorización para conceder, transferir o sublicenciar los derechos de la marca.

Además, la organización cuestionó declaraciones realizadas recientemente por el empresario sobre aspectos financieros relacionados con la celebración del concurso en Puerto Rico y anunció que analiza posibles acciones legales.

La controversia podría tener repercusiones sobre la participación de las delegadas de los seis países asiáticos, aunque las distintas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la validez de los acuerdos de franquicia y sobre quién tiene autoridad para determinar su participación.

 

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