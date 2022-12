Dos agentes de la policía australiana mueren en tiroteo

Las autoridades australiana confirmaron, este martes 13 de diciembre la muerte de 6 personas, entre ellos dos unidades policiales durante un tiroteo registrado entre los agentes y tres sospechosos en el pueblo rural de Wieambilla, ubicado en el estado de Queensland al este de Australia.

De acuerdo a los informes policiales, los agentes Rachel McCrow de 26 años y Matthew Arnold de 29, fueron enviados a una propiedad con cabaña a petición de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, para dar seguimiento al paradero de una persona desaparecida.

A su llegado los gentes fueron emboscados por los sospechosos quienes se encontraban atrincherados y altamente armados. “A pesar de los esfuerzos de la policía, el asunto no pudo resolverse pacíficamente y los tres delincuentes fueron abatidos mortalmente por agentes especializados”, informó la comisionada de la Policía de Queensland Katarina Carroll.

Por su parte el presidente del sindicato policial de Queensland, Ian Leavers, menciono que ambos agentes fueron asesinados a sangre fría Tan pronto como entraron la propiedad, se vieron abrumados por disparos y nunca tuvieron una oportunidad” añadió.

Entre las víctimas se encuentra un transeúnte de 58 años que aun no ha sido identificado, además de los atacantes dos hombres y una mujer. En este hecho también resultó herido un tercer agente de la policía, mientras que otro salió ileso.

A major police investigation continues following the deaths of six people, including two police officers and a member of the public, during a shooting incident in the Western Downs yesterday (December 12). https://t.co/xl1E05EA1l

— Queensland Police (@QldPolice) December 13, 2022