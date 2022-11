EDICIÓN QATAR 22 | Croacia presenta a sus convocados para el Mundial, con Modric como figura

Croacia es una de esas selecciones que nunca te la querrás topar en las instancias finales de la Copa del Mundo. La actual subcampeona del mundo, presentó hoy su lista de jugadores convocados para viajar a Doha, para representar a su país. Su técnico Zlatko Dalic llamó a 26 jugadores, donde destaca su medio campo con Luka Modric del Real Madrid, Marcelo Brozovic del Inter de Milán y Mateo Kovacic del Chelsea FC. Los croatas comparten grupo con Bélgica, Marruecos y Canadá.

HERE IT IS! 🥁

🇭🇷➡️🇶🇦#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/P5T3876pP2

— HNS (@HNS_CFF) November 9, 2022