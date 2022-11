EDICIÓN QATAR 22: ¡IRRESPETUOSO! Gabi Gol le deja un ‘recadito’ a Tite por no convocarle al mundial con Brasil; Tite se agacha

Flamengo se paseo por las calles de Rio de Janeiro pifeando sus títulos obtenidos en la Copa Libertadores y la Copa Brasil con sus fanáticos. En medio de la algarabía, música, fiesta y alcohol, los hinchas manifestaron su malestar por la no convocatoria de Gabigol a la Copa del Mundo 2022 y el delantero no se quedo callado y tambien aprovecho para desahogarse.

“Ay Tite, vete a la m**rda, Gabigol no te necesita“

Los insultos venían de todas partes con el “Ay Tite, vete a la m**rda, Gabigol no te necesita” entre los hinchas y Gabigol no se quedó callado y dijo: “Es verdad, ya juego en una selección nacional”.

La baja relación entre el jugador del Flamengo y el entrenador de la ‘canarinha’ data desde mucho tiempo atrás ya que uno de los problemas que lo alejaron de la Verdeamarela es su falta de espíritu de equipo que desde que fue convocado por primera vez hasta ahora ha sido un tema recurrente. Incluso, cuando le tocaba ser sustituido o criticado por no hacer lo que el técnico esperaba, Gabigol no se mostraba a gusto y si sus deseos no se cumplían, reaccionaba mal.

Luego de las declaraciones del del delantero, fuentes cercanas al DT de 61 señalaron que el técnico mantiene su postura y evita todos los comentarios negativos acerca de sus jugadores elegidos a viajar a Doha.