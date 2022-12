Edición Qatar 22: Momentos graciosos en Qatar

Ahora que la Copa del Mundo Qatar 2022 ha terminado, hagamos un repaso de algunos de los momentos más divertidos que hemos presenciando en esta cita mundialistas

La alineación de Corea del Sur se volvió rápidamente viral, luego que los internautas descubrieran que el nombre del portero y de los cuatro defensas titulares de la selección coreana tenían algo en común, su apellido.

El portero Seung-gyu Kim y los defensas Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-Gwon Kim y Jin-su Kim.

La selección coreana llegó a ser apodada como el equipo de –los Kims– “Una defensa uniforme” comentó el periodista Axel Torres. Hwang también se repetía hasta tres veces con In-Beom Hwang, Ui-Jo Hwang y Hee-Chan Hwang.

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) November 24, 2022

El hijo del portero marroquí Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, se robó las cámaras y los corazones de muchos televidentes al confundir el micrófono con un cono de helado, gesto que muchos aficionados han encontrado adorable.

Un joven trabajador del metro de Qatar , se hizo famoso por su particular estilo al trabajar. Fue apodado -Metro Man- al destacar como el encargado de orientar a los turistas para que lleguen al Metro más cercano.

Este joven en más de una ocasión ha usado tonadas conocidas como el “olé, olé, olé, olé” y finalizando como “Metro this way”. Haciendo así de su trabajo una experiencia única para los turistas.

Metro man is the most famous person in world cup 😂 pic.twitter.com/5KFVRBz2jv

— Alan Yap (@alanbahtu) November 23, 2022