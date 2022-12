El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani es condenado a muerte

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), ha confirmado mediante una publicación de Twitter que el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani enfrentará una condena de muerte por su participación en las protestas a favor de los derechos de las mujeres iraníes.

“FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país” Estas fueran las palabras publicadas por la federeación. “Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo” añadieron.

Nasr-Azadani de 26 años, ha sido acusado por el régimen de Irán por el delito de –enemistad con Dios-, también llamado “moharebeh” una de las mayores ofensas en el país. De acuerdo al medio IranWire, este delito se paga con la ejecución en la horca.

Este medio ha informado que al igual que a las familias de los jugadores que participaron en el Mundial, la familia de Nasr-Azadani “Ha sido amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica”.

El ex jugador del Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan, pagará la misma condena que los jóvenes Mohsen Shekari y el luchador Majid Reza Rahnavard acusados de los mismos delitos.

Hasta el momento solo el portero de la selección nacional se ha pronunciado en contra delas ejecuciones y las amenazas de ejecución.

El nombre del futbolista se encuentra en la misma lista que otro 15 jóvenes condenados a muerte. Antes del anuncio de la segunda ejecución, el oscarizado director iraní Asghar Farhadi pidió en Instagram a las autoridades poner fin a estas muertes: “Matar y ejecutar a jóvenes sin defensa y a oprimidos sólo les traerá más ira y más odio”.

