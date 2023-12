El futuro del panameño Freddy Góndola

El panameño Freddy Góndola no va a continuar en la Liga Deportiva Alajuelense, de la Primera División de Costa Rica.

Así lo confirmó el equipo ‘menudo’ en redes sociales mediante un comunicado a días de haberse consagrado campeón de la Copa Centroamericana, y en donde el atacante de 28 años aportó con 3 goles, uno de ellos, en el partido de ida de las finales ante el Real Estelí de Nicaragua. No obstante, en tres temporadas con el escuadrón ‘tico’, anotó un total de 18 goles en 91 partidos jugados en la liga local; números muy inferiores a lo esperado y que hacen sostener la postura de la directiva para prescindir del delantero.

¡Gracias Freddy! El futbolista panameño, Freddy Góndola, dejó de ser jugador de LDA. De parte de toda la institución le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera profesional. 👊🏻 pic.twitter.com/qJAQYACmSh — Alajuelense Oficial (@ldacr) December 12, 2023

Pese a su salida, los mensajes de reconocimiento para el capitalino no han faltado, reconociendo su papel en momentos claves de la temporada exitosa del Alajuelense, que mantiene su sueño en grande de poder seguir haciendo historia, ahora, en la Concacaf Champions Cup. Por su parte, el delantero ex Deportivo Táchira y ex Tauro FC sigue a la expectativa de su futuro, con algunos rumores apuntando que su futuro podría estar en el fútbol hondureño, más especificamente, en el Motagua, tradicional equipo catracho que busca retornar a la primera plana internacional para el próximo año 2024.

Por lo pronto, cualquier oferta será relevante para Góndola que buscara los minutos necesarios para ser tenido en cuenta en los planes de la Selección de Panamá, de cara a los diferentes objetivos internacionales de la próxima temporada, como la participación en la Copa América y la disputa del Final Four de la Concacaf Nations League.