El panameño Rafael Mosquera debuta con gol en la MLS

En una jornada de emociones contrastantes, el atacante panameño Rafael Mosquera firmó su primer gol en la Major League Soccer (MLS) con una anotación de impacto inmediato, aunque no pudo evitar la derrota de Red Bull New York por 3-2 ante Nashville SC.

Gol histórico a los 43 segundos de ingresar

Mosquera ingresó al encuentro tras una lesión de un compañero y necesitó únicamente 43 segundos y su primer toque de balón para conectar un centro enviado por Cade Cowell y enviar el balón al fondo de la red.

El estreno goleador de Mosquera en la liga estadounidense marcó hitos estadísticos destacados:

Es el quinto gol más rápido anotado por un jugador suplente en la historia de la MLS .

. Se convirtió en el segundo gol más rápido convertido por un sustituto en la historia del club neoyorquino, situándose únicamente por detrás del récord de Fabián Espíndola conseguido en 2013 (22 segundos).

Desarrollo del encuentro y eliminación de la postemporada

El partido inició con el conjunto visitante al frente en el marcador gracias a las anotaciones del juvenil Julian Hall y del propio Mosquera. No obstante, el desarrollo del juego dio un giro desfavorable para Nueva York tras registrar dos autogoles —uno previo al descanso y otro en el segundo tiempo— que permitieron la igualada de Nashville SC. Finalmente, un remate de cabeza de Sam Surridge en el tiempo de descuento consumó la remontada del equipo local.

La derrota significó la eliminación matemática de Red Bull New York de los Audi 2026 MLS Cup Playoffs. Tras el partido, el director técnico Michael Bradley lamentó el desenlace y enfatizó que el crecimiento de un equipo exige aprender a superar momentos de adversidad. El cuadro neoyorquino cerrará su participación en la temporada regular el sábado 7 de noviembre cuando reciba a Atlanta United FC.