El panettone, un clásico italiano que conquistó el mundo

Con la llegada de navidad regresa el delicioso panettone, una dulzura italiana amada en todo el mundo.

Las razones de su éxito son sencillas: el perfume, los ingredientes y las evocaciones de las Fiestas Navideñas.

Para ser un auténtico panettone, el fermentado debe ser realizado según lo especificado en el decreto emanado del ministerio de Economía y Finanzas italiano del 22 de julio de 2005, titulado “Normativa para la producción y venta de determinados productos confitados de cocina”, en la que se especifican los ingredientes obligatorios, opcionales y el proceso productivo de algunos dulces típicos, entre ellos, pan dulce, pandoro, palomas y bizcochos.

El mismo decreto define a este famoso pan dulce como un “producto de pastelería de horno de masa suave, obtenido por fermentación natural de pasta ácida, de forma de base redonda, con corteza superior agrietada y cortada en un modo característico, de estructura esponjosa y porosidad alargada y aroma típico de fermentación de pasta ácida”.

Los ingredientes principales deben ser: harina de trigo, azúcar, huevos de gallina, categoría “A” o yema de huevo o ambas, en cantidades para garantizar no menos del 4% en peso en la yema, porcentaje de materia grasa butírica no inferior a 16, pasas y ralladura de cítricos (naranjas o cedros), no deben bajar más allá del umbral del 20%, levadura naural constituida de masa ácida.

¿Cómo surgió?

Según cuenta la leyenda, el panettone surgió por accidente en el siglo XV, cuando durante un almuerzo navideño en la mansión de un duque milanés, al cocinero se le quemó el postre en el horno, lo que llevó a uno de los sirvientes, llamado Toni, a preparar un pan con los elementos que había en la alacena: huevos, harina, manteca, cítricos y uvas.

Aquel experimento tuvo éxito inmediato y se difundió tan rápidamente que los habitantes del ducado de Milán comenzaron a pedirlo con el nombre de “El Pan de Toni”, con el tiempo derivó a “Panettone”.

Brasil es actualmente uno de los mayores productores de panettone a nivel mundial y su consumo no está asociado a temas religiosos, al contrario de lo que sucede en otros países de tradición como España, Argentina, México, Venezuela o Perú, donde este pan está ligado a la navidad.

Campeonato Mundial

El torneo oficial que premia al mejor panettone del mundo es organizado por la Federación Internacional de Confitería, Helados y Chocolate en la región de Lazio, en Italia. Este año se llevó a cabo la cuarta edición del

“El panettone es ya desde hace algunos años una necesidad en todas las confiterías de Italia y este año el nivel cualitativo de los productos finalistas en el Campeonato Mundial fue, en verdad, altísimo”, afirmó Matteo Cutolo, presidente de Federación Internacional de Pastelería, durante la realización del campeonato.

Las categorías del Campeonato Mundial son indicativas de las variantes que ya imperan en pastelería entre los productos artesanales, además del clásico. Y si existe una tendencia para la Navidad 2022 en la que están trabajando las pastelerías italianas concierne a las variantes con alcohol, muy a menudo con aromas regionales.

El mejor pan dulce decorado (en pleno estilo cake design) lo realizó Marianna Brunaccini, de Aversa (Nápoles), con una creación cuyo título es “La magia de la Navidad”. Para la categoría pan dulce salado la victoria correspondió al sorprendente pan dulce “Tuscany”, realizado por Beatrice Volta de Quarrata, en la provincia de Bolonia. Se trata de un pan dulce con corazón de papilla al tomate, con guarnición externa con una sopa de col negra, tocino y queso toscano, mientras el mejor pan de oro se halla nuevamente en el centro-sur, en la panadería de Salvatore Albanesi de Fiano Romano (RM).

Finalmente, una mención especial al pan dulce clásico almendrado con confitados de Sicilia realizado por el maestro Carmelo Patti de Messina.

Con información de Ansa y La voz de Galicia