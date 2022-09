Elizabeth, la reina que no estaba destinada a la corona

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació en Londres el 21 de abril de 1926, la primera hija del duque y la duquesa de York. Ella no nació para ser reina: el hermano mayor de su padre, el príncipe Eduardo, estaba destinado a la corona, para ser seguido por los hijos que tuviera.

Pero en 1936, cuando tenía 10 años, Eduardo VIII abdicó para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, divorciada dos veces, y el padre de Isabel se convirtió en el rey Jorge VI.

La princesa Margarita recordó haberle preguntado a su hermana si eso significaba que algún día Isabel sería reina. “Sí, supongo que sí”, dijo Margaret citando a Elizabeth. “Ella no volvió a mencionarlo”.

Isabel apenas era adolescente cuando Gran Bretaña entró en guerra con Alemania en 1939. Mientras el rey y la reina se alojaban en el Palacio de Buckingham durante el Blitz y recorrían los barrios bombardeados de Londres, Isabel y Margarita pasaron la mayor parte de la guerra en el Castillo de Windsor. al oeste de la capital. Incluso allí, cayeron 300 bombas en un parque adyacente y las princesas pasaron muchas noches en un refugio subterráneo.

En 1945, después de meses de hacer campaña para obtener el permiso de sus padres para hacer algo por el esfuerzo bélico, la heredera al trono se convirtió en la Segunda Subalterna Elizabeth Alexandra Mary Windsor en el Servicio Territorial Auxiliar. Aprendió con entusiasmo a conducir y dar servicio a vehículos pesados.

La noche en que terminó la guerra en Europa, el 8 de mayo de 1945, ella y Margaret lograron mezclarse, sin ser reconocidas, con las multitudes que celebraban en Londres, “arrastradas por una marea de felicidad y alivio”, como le dijo a la BBC décadas más tarde, describiendo como “una de las noches más memorables de mi vida”.

En la Abadía de Westminster, en noviembre de 1947, se casó con el oficial de la Marina Real Philip Mountbatten, un príncipe de Grecia y Dinamarca a quien conoció en 1939 cuando ella tenía 13 años y él 18. La Gran Bretaña de la posguerra estaba experimentando austeridad y racionamiento, por lo que las decoraciones de las calles eran limitadas y no se declaró festivo. Pero a la novia se le permitieron 100 cupones de racionamiento adicionales para su ajuar.

La pareja vivió durante un tiempo en Malta, donde estaba destinado Philip, y Elizabeth disfrutó de una vida casi normal como esposa de la marina. El primero de sus cuatro hijos, el príncipe Carlos, nació el 14 de noviembre de 1948. Le siguió la princesa Ana el 15 de agosto de 1950, el príncipe Andrés el 19 de febrero de 1960 y el príncipe Eduardo el 10 de marzo de 1964.

En febrero de 1952, Jorge VI murió mientras dormía a los 56 años después de años de mala salud. A Isabel, en una visita a Kenia, le dijeron que ahora era reina.

Su secretario privado, Martin Charteris, recordó más tarde haber encontrado a la nueva monarca en su escritorio, “sentada erguida, sin lágrimas, coloreada un poco, aceptando plenamente su destino”.

“En cierto modo, no tuve un aprendizaje”, reflexionó Elizabeth en un documental de la BBC en 1992 que abrió una vista poco común de sus emociones. “Mi padre murió demasiado joven, así que todo fue un tipo muy repentino de asumir y hacer el mejor trabajo posible”.

Su coronación tuvo lugar más de un año después, un gran espectáculo en la Abadía de Westminster visto por millones a través del aún nuevo medio de la televisión.

La primera reacción del primer ministro Winston Churchill ante la muerte del rey fue quejarse de que la nueva reina era “solo una niña”, pero lo convencieron en cuestión de días y finalmente se convirtió en un ferviente admirador.

En la monarquía constitucional de Gran Bretaña, la reina es la jefa de estado pero tiene poco poder directo; en sus actos oficiales hace lo que manda el gobierno. Sin embargo, ella no estuvo exenta de influencia. Según los informes, una vez comentó que no había nada que pudiera hacer legalmente para bloquear el nombramiento de un obispo, “pero siempre puedo decir que me gustaría tener más información. Esa es una indicación de que el primer ministro no fallará”.

El alcance de la influencia política del monarca ocasionalmente provocó especulaciones, pero no muchas críticas mientras Isabel estaba viva. Las opiniones de Charles, quien ha expresado fuertes opiniones sobre todo, desde la arquitectura hasta el medio ambiente, podrían resultar más polémicas.

Se vio obligada a reunirse semanalmente con el primer ministro y, en general, la encontraron bien informada, inquisitiva y actualizada. La única excepción posible era Margaret Thatcher, con quien se decía que sus relaciones eran frías, si no heladas, aunque ninguna de las mujeres hizo comentarios.

Las opiniones de la reina en esas reuniones privadas se convirtieron en tema de intensa especulación y terreno fértil para dramaturgos como Peter Morgan, autor de la obra “The Audience” y la exitosa serie de televisión “The Crown”. Esos relatos semi-ficticios fueron el producto de una era de disminución de la deferencia y aumento de la celebridad, cuando los problemas de la familia real se convirtieron en propiedad pública.

Y había muchos problemas dentro de la familia, una institución conocida como “La Firma”. En los primeros años de Isabel en el trono, la princesa Margarita provocó una controversia nacional por su romance con un hombre divorciado.

En lo que la reina llamó el “annus horribilis” de 1992, su hija, la princesa Ana, se divorció, el príncipe Carlos y la princesa Diana se separaron, al igual que el príncipe Andrés y su esposa, Sara. Ese fue también el año en que el Castillo de Windsor, una residencia que ella prefería al Palacio de Buckingham, sufrió graves daños por un incendio.

La separación pública de Charles y Diana: “Éramos tres en ese matrimonio”, dijo Diana sobre la relación de su esposo con Camilla Parker Bowles, fue seguida por la conmoción de la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París en 1997. Por una vez. , la reina parecía estar fuera de sintonía con su pueblo.

En medio de un duelo público sin precedentes, el hecho de que Elizabeth no hiciera una demostración pública de dolor pareció a muchos insensible. Después de varios días, finalmente hizo un discurso televisado a la nación.

La mella en su popularidad fue breve. Ahora era una especie de abuela nacional, con una mirada severa y una sonrisa centelleante.

A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, Elizabeth tenía fama de frugal y de sentido común. Era conocida como una monarca que apagaba las luces en las habitaciones vacías, una campesina que no se inmutaba al estrangular a los faisanes.

Un reportero de un periódico que se infiltró para trabajar como lacayo de palacio reforzó esa imagen realista, capturando imágenes del Tupperware real en la mesa del desayuno y un patito de goma en el baño.

Su sangre fría no se vio afectada cuando un joven le apuntó con una pistola y disparó seis balas de fogueo mientras pasaba a caballo en 1981, ni cuando descubrió. (AP)