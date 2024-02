En medio del proceso electoral, se espera un inicio de año escolar accidentado

A escasos 14 días para que inicie el año escolar 2024, comienzan a ser visibles los mismos problemas que año tras año aquejan al sistema educativo y dificultan el regreso a clase de forma segura. Uno de ellos, es la falta de docentes en los centros escolares, así lo deja claro el profesor Humberto Montero, quien asegura que “más de 3,300 docentes que ganaron en el concursaron (de nombramiento), entrarán 6 semanas después de la fecha de inicio de clase”.

El año lectivo inicia el próximo lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo cuando los docentes deben estar en sus centros educativos para la llamada semana de organización. Una semana después, el 4 de marzo, los centros educativos y docentes deben estar listos para recibir a los estudiante en el arranque del primer trimestre, el cual debe culminar el viernes 7 de junio, tras 14 semanas de clase. El período de descanso o vacaciones será del 10 al 14 de junio

“Las escuelas particulares oxigenan a las escuelas oficiales y no se puede comparar una escuela particular, que tienen todos los recursos, mas no las escuelas oficiales”, aseguró Humberto Montero, dirigente magisterial.