Esposa del periodista Grant Wahl anuncia la causa de su muerte

Este miércoles 14 de diciembre la doctora Céline Gounder, esposa del periodista deportivo Grant Wahl, anunció que la autopsia realizada al cuerpo de su esposo reveló que la causa de su muerte fue un aneurisma en el corazón.

“Grant murió por la rotura de un aneurisma aórtico ascendente de crecimiento lento y no detectado con hemopericardio”, escribió Gounder en el blog de su esposo.

En declaraciones con la cadena CBS, la doctora explicó que probablemente su pareja sufrió de esta condición mucho tiempo “Es de esas cosas que se podían estar gestando durante años y que por la razón que sea sucedió en este momento”. “Ni la reanimación cardiopulmonar ni las descargas le habrían salvado” agregó.

Tras las declaraciones del hermano de Wahl, Eric Wahl, quien en su momento mencionó creer que Grant había sido asesinado por su cobertura acerca de las muertes de inmigrantes, Gounder afirmó que no hay ninguna causa criminal tras la muerte de su esposo.

Grant de 49 años, murió antes de empezar el tiempo de prorroga del partido de cuartos de final entre las selecciones de Argentina y Países Bajos. De acuerdo a sus compañeros periodista el equipo medico del torneo le atendió inmediatamente y durante 30 minutos trataron de reanimar.

Wahl trabajó para Sports Illustrated de 1996 a 2021, conocido sobre todo por su cobertura del fútbol y el baloncesto universitario.

Y escribió el libro de 2009 “The Beckham Experiment” después de que la estrella inglesa del fútbolDavid Beckham se uniera al LA Galaxy de la Major League Soccer.

