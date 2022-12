Fallece de un disparo el DJ Stephen “tWitch” Boss

Esta tarde medios estadounidenses dieron a conocer la muerte del famoso DJ del programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, Stephen “tWitch” Boss, quien a sus 40 años fue encontrado sin vida por un disparo. De acuerdo a las autoridades todo indica que se trata de un suicidio.

Unas fuentes policiales informaron al portal TMZ, conocido por dar a conocer noticias de la industria del entretenimiento, que la esposa de de Stephen, Allison Holker, se apersonó a una estación de policía de Los Ángeles el día de ayer martes 13 de diciembre, ya que su esposo se había ido de casa sin su automóvil, acción que propia de el DJ.

Al poco tiempo de la denuncia realizada por Holker, las unidades policiales, recibieron una llamada por un tiroteo en un hotel de Los Ángeles; En donde fue encontrado muerto, Stephen, por una aparente herida de bala autoinfligida.

En unas declaraciones realizadas para la revista People, Holker se refierio a su esposo como “La columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”, agregando “Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás”,

Por su parte Ellen DeGeneres le dedicó unas palabras en su cuenta de Twitter “Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré”.

DJ Stephen “tWitch” Boss comenzó en el mundo del entretenimiento en 2008 cuando quedó en segundo lugar en “So You Think Can Dance”, debutó en el programa de Ellen en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022, convirtiendose en productor ejecutivo del programa en 2020.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children – Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 14, 2022