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Finalistas del concurso nacional de oratoria son recibidos por el mandatario Mulino
Los 15 estudiantes clasificados para la final del Concurso Nacional de Oratoria 2026 fueron recibidos en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, quienes los exhortaron a seguir sus sueños y les auguraron éxitos.
La primera dama, quien presidió este acto, destacó la importancia del tema de este año, la inteligencia artificial, una herramienta que está cambiando el mundo y que las nuevas generaciones podrán aprovechar para construir un nuevo Panamá.
“Nunca dejen sus valores ni su sensibilidad ni el deseo de ayudar a los demás —eso no lo cambia la inteligencia artificial ni siquiera un robot—, así que manténganse con esa ideología y con ese amor por las cosas que ustedes hacen. Sé que de aquí vamos a tener nuevos líderes”, destacó la primera dama.