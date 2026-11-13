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Finalistas del concurso nacional de oratoria son recibidos por el mandatario Mulino

Published

15 horas atrás

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Los 15 estudiantes clasificados para la final del Concurso Nacional de Oratoria 2026 fueron recibidos en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, quienes los exhortaron a seguir sus sueños y les auguraron éxitos.

La primera dama, quien presidió este acto, destacó la importancia del tema de este año, la inteligencia artificial, una herramienta que está cambiando el mundo y que las nuevas generaciones podrán aprovechar para construir un nuevo Panamá.

“Nunca dejen sus valores ni su sensibilidad ni el deseo de ayudar a los demás —eso no lo cambia la inteligencia artificial ni siquiera un robot—, así que manténganse con esa ideología y con ese amor por las cosas que ustedes hacen. Sé que de aquí vamos a tener nuevos líderes”, destacó la primera dama.

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