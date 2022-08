Fiscalía pide prohibir salir de Perú a esposa de presidente

La fiscalía peruana solicitó el lunes a un juez prohibir salir del país por tres años a la primera dama Lilia Paredes y a dos cuñados del presidente Pedro Castillo, sindicados de integrar una red criminal de lavado presuntamente liderada por el mandatario.

La fiscal Marita Barreto, que dirige al equipo de investigadores del Ministerio Público que indaga el caso, confirmó la decisión a The Associated Press. La esposa de Castillo no ha sido acusada formalmente, por el momento está investigada de manera preliminar.

Es la primera vez en la historia local que un fiscal pide prohibir la salida de Perú de una primera dama. Hace poco el Congreso opositor, también negó una visita a Colombia del presidente Castillo durante la toma del poder del mandatario de ese país Gustavo Petro.

Una tercera cuñada del mandatario —Yenifer Paredes, de 26 años y criada como hija desde pequeña por la pareja presidencial— está detenida y a la espera de una determinación judicial el martes que decidirá un pedido de tres años de cárcel mientras es investigada por el presunto delito de lavado.

El Ministerio Público también solicitó prohibir salir del país por tres años para los dos cuñados del presidente y hermanos de la primera dama –David y Walther—, así como para el empresario amigo del presidente, Hugo Espino.

La fiscalía sospecha que la organización criminal ayudó a Espino —dueño de una supuesta empresa de fachada— a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.

A partir de testimonios de aspirantes a delatores, la fiscalía ha esbozado una supuesta organización criminal para lavar activos dirigida presuntamente por el mandatario, donde la primera dama sería la coordinadora, mientras que su hermana menor Yenifer Paredes sería una especie de gestora de intereses.

Más temprano el primer ministro Aníbal Torres dijo que el gobierno sufría de una “persecusión política”. El domingo el presidente peruano aseguró que la justicia buscaba detener a su esposa.