Forge FC del panameño Omar Browne listo para hacer historia en CONCACAF CL

Los Hammers del Forge FC, reciben hoy al Cruz Azul de Juan Reynoso en su debut en Champions League. El conjunto canadiense fue uno de los mejores equipos de la pasada CONCACAF LEAGUE, que transmitimos en NEX. Pese a no clasificarse a la final, el sistema de competición de la liga de Concacaf le otorga cupos a los equipos que llegaron a las instancias finales, Forge cayó contra Motagua en semifinales.

Esta será la primera vez que el equipo canadiense fundado en 2017, dispute la liga de campeones de Concacaf, el torneo más prestigioso que tiene nuestra confederación. Los dirigidos por Bobby Smyrniotis, están enfocados en poder sacarle los 3 puntos al Cruz Azul esta noche, a pesar que será su primer partido oficial del 2022.

Se espera que el panameño Omar Browne sea titular en el encuentro, como extremo por derecha. ‘Cito’ quien se perdió los partidos de la selección en la ventana pasada, ya conoce jugar este tipos de partidos, cuando en su momento disputo con el CAI de La Chorrera partidos contra Toronto FC y Sporting Kansas City de MLS.

