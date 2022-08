Fórmula 1 | Fernando Alonso firmó con Aston Martin para el 2023, explica que le motivo a cambiar de escudería

Fernando Alonso ha dado una idea de lo que lo convenció de unirse a Aston Martin luego de la noticia de que firmó un contrato de varios años con el equipo para 2023. Después de regresar a la F1 con Alpine en 2021, el español sigue decidido a luchar nuevamente al frente del campo. Alonso siente que Aston Martin está poniendo todo su esfuerzo en lograr este objetivo.

“Este equipo de Aston Martin claramente está aplicando la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad”, explicó Alonso.

“Conozco a Lawrence y Lance [Stroll] desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1”.

“He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigríes ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone.

“Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí”.

“Le deseamos lo mejor a Fernando para su futuro en la F1. Fernando siempre ha sido y siempre será parte de la familia Renault y de Alpine. Estamos muy orgullosos y nos sentimos unos privilegiados por haber compartido tantos momentos juntos en pista“, enfatiza el equipo galo

