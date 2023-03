Francisco, 10 años dirigiendo la barca de los católicos

Con hechos inéditos y lugares a los que nunca antes, un Sumo Pontífice había visitado, los cristianos católicos celebran los 10 años del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, como el papa Francisco.

13 de marzo de 2013, la fumata con humo blanco, salía de la chimenea, en la Basílica de San Pedro, anunciando al mundo, que los católicos tenían un nuevo líder, el argentino Jorge Bergoglio, es el nuevo sucesor de Pedro y cabeza de millones de personas que profesan esta fe. Pero, al poco tiempo, también se convertiría en una luminaria y ejemplo, incluso, para no católicos.

Durante estos 10 años de Francisco, han sido varios los hechos que lo enmarcan como “el papa diferente, el de las periferias y de los marginados”, iniciando por no elegir las finas vestiduras utilizadas por sus sucesores, lo más simbólico, seguir utilizando sus zapatos negros y no los rojos tradicionales de los papas.

Algunos de los hechos que han marcado durante este periodo y son recordados por los católicos, son los siguientes:

8 de julio de 2013- El papa Francisco visita Lampedusa y muestra el drama de los refugiados. Convirtiéndose en el primer viaje oficial de Francisco fuera del Vaticano. En ese mismo año, pero el 23 de julio, se hace presente en la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Brasil, la primera de tres en las que ha participado hasta el momento, enviando un mensaje de “consuelo” y sin la “rigidez” de la iglesia a las hombres y mujeres de la comunidad LGBTQ, expresando que “Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad: ¿Quién soy yo para juzgarlo?.

Convirtiéndose en el primer viaje oficial de Francisco fuera del Vaticano. En ese mismo año, pero el 23 de julio, se hace presente en la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Brasil, la primera de tres en las que ha participado hasta el momento, enviando un mensaje de “consuelo” y sin la “rigidez” de la iglesia a las hombres y mujeres de la comunidad LGBTQ, expresando que 8 de junio de 2014- Encuentro por la paz con Shimon Peres y Mahmud Abbas en la Santa Sede: Francisco logra reunir, en su residencia en Santa Marta, a los presidentes de Palestina e Israel, con el fin de orar por la paz de Medio Oriente.

Francisco logra reunir, en su residencia en Santa Marta, a los presidentes de Palestina e Israel, con el fin de orar por la paz de Medio Oriente. 18 de enero de 2015- Francisco celebra en Filipinas la misa más multitudinaria de la historia con 5 millones de personas.

29 de julio de 2016 – Recorrido de dos horas en silencio y oración en el Campo de Exterminio de Auschwitz.

27 de marzo de 2020 – Desde la Plaza de San Pedro vacía, el Papa bendijo al mundo entero en el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Estas son algunas de las fechas memorables durante los 10 años de pontífice de Francisco, sin olvidar acontecimientos como reuniones con los que fueran presidente de Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump; con la reina Isabel; con el presidente ruso, Vladimir Putin; la ex canciller alemana, Angela Merkel; con el ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, los reyes de España, Felipe y Letizia; y los ex presidente de Argentina, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Otros de los hechos que han marcado han sido las canonizaciones de Juan Pablo XXII, Juan Pablo II, la madre María Teresa de Calcuta, el cura Brochero, Pablo VI, Monseñor Romero y otro como el joven Carlos Acutis.

Para los panameños, Francisco es un papa especial, al convertirse en el segundo que visita el país, al celebrarse en el 2019 la Jornada Mundial de la Juventud y que el pontífice durmiera en Panamá durante esos días, significa mucho para los panameños.