La Fundación Tu Carrera lanzó hoy el “Explorador de Carreras de Panamá”, un hub gratuito que reúne la oferta universitaria pública y particular del país. La plataforma también ofrece pruebas vocacionales gratuitas, disponibles en tucarrerapty.org.

Cada carrera cuenta con una ficha que incluye el perfil del egresado, el campo laboral, los requisitos de ingreso y los contactos de admisión, con datos verificados en fuentes oficiales de cada institución de educación superior.

Las pruebas vocacionales ayudan a los estudiantes a identificar sus intereses y fortalezas antes de elegir una carrera universitaria. La prueba gratuita de orientación vocacional es patrocinada por Grupo Esam, en alianza con la Fundación Tu Carrera.

«No llegamos ayer a la orientación vocacional», afirmó Juan Carlos Cajar, presidente de la fundación.

«Llevamos siete años escuchando las dudas de jóvenes y familias, y este hub responde a esas preguntas con información verificada y gratuita», agregó.

Detrás de este lanzamiento hay una trayectoria cumplida. Desde 2019, la Fundación Tu Carrera ha realizado dos ferias de orientación vocacional: la primera contó con 4,000 asistentes y la segunda, celebrada este año, reunió a 5,725 personas. Ambos eventos se realizaron en alianza con el Ministerio de Educación. Además, 650 estudiantes y padres de familia han participado en sus talleres.

«Cada herramienta nace de lo que aprendimos en las ferias y en los colegios; por eso, ambas son gratuitas y están disponibles para todos los estudiantes del país, tanto del sector público como del privado», señaló Larabel González, directora ejecutiva.

La fundación anunció también la tercera edición de la Feria Tu Carrera 2027, que se realizará del 15 al 17 de abril en Ciudad del Saber.

Contacto: [email protected] · 6036-8330 / 6665-9598 · @tucarrerapty