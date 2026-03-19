Gobierno busca reforzar protección de la niñez en Panamá

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Gobierno busca reforzar protección de la niñez en Panamá
La ministra Beatriz Carles y la nueva directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas, se reunieron para coordinar esfuerzos para la protección de la niñez.
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