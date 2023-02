Gobierno turco restringe acceso a Twitter tras ola de críticas

De acuerdo al organismo de supervisión de la gobernanza de Internet netblocks.org, el acceso a la plataforma Twitter ha sido restringido en Turquía “Los datos de la red confirman la restricción de Twitter en varios proveedores de Internet en el país”, anunció la organización.

Según las métricas en tiempo real de NetBlocks Twitter fue restringido desde este miércoles 8 de febrero, por medio del filtrado SNI en los principales proveedores de Internet TTNet y Turkcell, y que más adelante por distintos proveedores.

NetBlocks aseguró que no es la primera ocasión en la que se toman acciones similares en Turquía “Turquía tiene un extenso historial de restricciones en las redes sociales durante emergencias nacionales e incidentes de seguridad”. La restricción de esta red social fue a causa de la ola de críticas que ha recibido el Gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En algún punto los ciudadanos turcos recurrieron a sus redes sociales, para levantar su voz en contra del Gobierno sobre la falta de esfuerzos de rescate y búsqueda de las víctimas en sus zonas; Por su parte Erdogan acusó de “injurias” aquellos mensajes que afirman que el ejército no se encontraba presente desde el inicio, realizando labores de rescate.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes

📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2

— NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023