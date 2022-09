Hackers impiden el acceso a la plataforma de 2K Games

La empresa desarrolladora de videojuegos, 2K Games, alertó a sus usuarios sobre la entrada no autorizada de hackers a su sistema, lo que pondría en riesgo las cuentas de sus jugadores.

De acuerdo a un comunicado enviado por la compañía, los intrusos habrían enviado un correo electrónico masivo con un enlace malicioso que bloquea el acceso a sus juegos.

Como primeras medidas de seguridad, 2K Games recomienda a todos sus usuarios cambiar las contraseñas y activar la opción de autenticación de cuentas.

“Nuestro equipo de desarrollo nunca pedirá su clave de acceso ni ninguna otra información”, aclaró la empresa a través de sus redes sociales.

Este no es el primer ataque de este año, pues recientemente hackers robaron imágenes y el código principal de la nueva versión del GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de 2022.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY

— 2K Support (@2KSupport) September 20, 2022