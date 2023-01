Hemingway el delfín muere en Florida

Mediante su cuenta oficial de twitter el centro de recuperación de especies marinas Clearwater Marine Aquarium (CMA) de Florida, anunció la muerte del delfín Hemingway, uno de los animales más famosos del centro.

“Nuestro equipo está desconsolado esta mañana. Aproximadamente a la 1:30 de hoy nuestro querido delfín rescatado Hemingway falleció rodeado de su equipo de cuidado y veterinarios”,

Hemingway quien fue encontrado varado en Cayo Fiesta en el año 2019, y se calcula que tenía 37 años, no podía ser liberado debido a problemas de salud propios de la edad y por su pérdida de la audición.

El centro indicó que Hemingway vivía en el Complejo de Delfines junto a otros dos rescatados, Apollo y Nicholas. En su comunicado el personal detalló que los cuidadores notaron cambios en el comportamiento del delfín, desde la semana pasada, por lo que se pusieron en contacto con especialistas.

CMA agregó que se estará realizando una necropsia para determinar con exactitud la causa de la muerte de este querido delfín.

Our team is heartbroken this morning. At approximately 1:30 a.m. today our beloved rescued dolphin Hemingway passed away, surrounded by his Animal Care and Veterinary teams. pic.twitter.com/jyHy4TIbvE

— Clearwater Aquarium (@CMAquarium) January 23, 2023