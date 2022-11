Huracán Lisa avanza hacia las costas de Belice

Según los expertos del Centro Nacional de Huracanes (NCH), la entonces tormenta tropical Lisa comenzó a ganar más fuerza la tarde del martes 1 de noviembre, mientras atravesaba el oeste del mar Caribe al sur de las Islas Caimán. Lisa mantuvo vientos máximos sostenidos de 100 km/h, mientras se movilizaba al oeste a 24 km/h.

De acuerdo al último informe brindado por el NCH, a media noche del martes al miércoles 2 de noviembre Lisa se encontraba 210 kilómetros al este-noreste de la isla Roatán ubicadas en Honduras, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, avanzando a unos 24 km/h en dirección oeste.

Los expertos pronosticaban que Lisa se convirtiera en un huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson este miércoles por la mañana, mientras se encontraba en la bahía hondureña y llegara durante la tarde a las costas de Belice.

Actualmente se mantienen alertas por riesgo de inundaciones desde el norte de Honduras hasta el este de la península de Yucatán y marejadas de ciclónicas de hasta 1,5 metros de altura.

Here are the 4am CDT Wednesday 2 November Key Messages for Tropical Storm #Lisa.

Latest Advisory: https://t.co/m9guBGyuC4 pic.twitter.com/xhxOrwWof4

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2022