Inicia proceso de capacitaciones para la implementación del sistema Pades

Como parte del proceso de modernización institucional denominado «Digitalizando la Gestión Social y los Expedientes de los Programas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se dio inicio a la fase de capacitaciones del Programa de Asistencia de Desarrollo Social (Pades).

El director Nacional de Desarrollo Social, Guillermo Leblanc, dijo que este proceso abarcará todo el mes de septiembre donde se busca capacitar a los colaboradores de todas las regionales del Miviot a nivel nacional.

Expresó que específicamente estos talleres están dirigidos a directores regionales, trabajadoras sociales y promotores que formar parte de esta dirección en todo el país a los que se les dará la orientación para la puesta en marcha de este programa, probablemente para el próximo año.

Destacó que este sistema permitirá avanzar en la digitalización de los expedientes, optimizar el registro y manejo de la información, agilizar los procesos administrativos y mejorar el seguimiento de los casos atendidos por esta dirección en todo el país.

Leblanc manifestó que, durante esta fase, los equipos de trabajo de las distintas regionales recibirán capacitación sobre el funcionamiento y uso de la plataforma, con el objetivo de garantizar una implementación adecuada y uniforme a nivel nacional.

Con la puesta en marcha de esta plataforma, el Miviot continúa fortaleciendo sus procesos de transformación digital, promoviendo una gestión social más eficiente, organizada, transparente y orientada a mejorar la atención de las familias beneficiarias de sus programas.