Jornada 3 de la LPF tuvo 15 anotaciones

La Liga Panameña de Fútbol llegó a la tercera fecha con bastantes expectativas. Más allá de los diferentes homenajes que hubo tras el fallecimiento de Luis Tejada, varios equipos tenían diferentes responsabilidades en esta fecha. Algunos, como el Tauro y el CAI, cumplieron. Entre tanto, en la Conferencia Oeste se dio la particularidad de que solo un equipo ganó. No obstante, en los 6 compromisos de esta jornada el hecho de que todos reportaron goles, algunos de muy buena factura, y dejando la notable suma de 15 goles.

Tauro vs Sporting: el partido de la fecha

El partido que abría la fecha triple del domingo cumplió en cuanto a emociones se refiere.

El conjunto ‘albinegro’ sumó una nueva victoria en el Apertura. En el Estadio Javier Cruz, Yair Jaén marcó un golazo al minuto 27′ para la alegría de los locales, que también lucieron satisfechos con el buen comportamiento defensivo. La efectividad fue la mejor carta para el equipo de Baloy, que en total solo tuvo dos remates a portería. Entre tanto, Sporting San Miguelito no tuvo una buena presentación pese a llegar más a la puerta del guardameta taurino Alex Rodríguez. La imprecisión en el pase y la desorganización al elaborar juego fueron los pecados para la escuadra ‘académica’ de Jair Palacios; últimos de la Conferencia Este y, hasta el momento, único equipo sin ganar.

Además del partido, quedó para el recuerdo el homenaje póstumo que la institución taurino realizó a Luis Tejada, leyenda del fútbol nacional. Con la presencia de familiares y amigos del ‘Matador’, se dio el minuto de silencio en la previa del partido, así como la interrupción del juego al minuto 13′ para brindar aplausos en conmemoración de uno de los principales ídolos de su historia.

Plaza Amador es el líder del Este

Plazinos y aliancistas inauguraron la fecha 3. Ante un discreto marco de público, el conjunto ‘león’ dominó en el juego colectivo y no tuvo contratiempos. La precisión ‘felina’ estuvo a favor para vencer a los ‘pericos’, que no pudieron vencer a un firme Jaime de Gracia que dejó la valla invicta por primera vez en la temporada.

El marcador final fue un 2×0 para la escuadra dirigida por Mario Méndez, gracias a las anotaciones de Ovidio López y José Matos. De esta forma, el Plaza es líder único de la Conferencia Este con siete puntos, guardando además el registro de ser, a la fecha, el único invicto del área.

Solo el CAI hace la diferencia en el Oeste

El derbi de La Chorrera fue para el Club Atlético Independiente, que goleó y venció a San Francisco por marcador de 3×0 en el Estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez. Pese a las baja, el equipo ‘vikingo’, aún dirigido por Franklin Narváez, ha sabido sortear y controlar el inicio de este 2024, manteniendo el dominio no solo en La Chorrera, sino también en toda su división donde hace temporadas no pierde el liderato. Entre tanto, los partidos entre Herrera vs Universitario y UMECIT vs Veraguas finalizaron en empate (3×3 y 1×1, respectivamente), resultados que colaboran a ampliar la diferencia de los chorreranos con el resto de la Conferencia Oeste.

La Jornada 4 de LPF se disputará en días de semana, previo a las fechas de carnavales que están por llegar a todo el territorio nacional. El partido entre Herrera y CAI inaugurará las emociones el martes en el Estadio Los Milagros. Posteriormente, se jugarán tres partidos el miércoles: Potros del Este vs Tauro, Sporting San Miguelito vs Alianza y San Francisco vs Veraguas United. Por último, el calendario finalizará el jueves 8 de febrero con los partido entre Universitario frente a UMECIT y el ‘clásico de la fecha’ entre Árabe Unido y Plaza Amador.