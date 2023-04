Karol G muestra su enfado con la revita GQ, tras editar excesivamente sus fotos

El jueves 6 de abril, Karol G sorprendió a todos en redes sociales luego de mostrar su descontento hacia la revista GQ, por cómo modificó las fotografías que le fueron tomadas para su participación en la portada. La cantante colombiana no se quedó callada y reveló que, aunque pudo ver las imágenes antes de salir al público y expresó su inconformidad por cómo lucía, los editores ignoraron su opinión y aun así realizaron el lanzamiento.

Karol G es una de las artistas más famosas de la actualidad, por este motivo, fue invitada a formar parte de la portada de la importante revista; no obstante, poco tiempo después de que esta se publicara, la cantante se mostró molesta, debido a que en ella aparece con una imagen completamente diferente, ya que su rostro y su cuerpo están excesivamente editados.

La cantante colgó una foto de ella al natural y la de la portada de la revista en su cuenta de Instagram diciendo lo siguiente: “No sé ni por dónde empezar, hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa, mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”. Agradezco a la revista por la oportunidad, porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verse bien se necesitaran esos cambios. Expresó la colombiana mejor conocida como “La Bichota”.