Keke Palmer anuncia su embarazo en SNL

Durante su participación como artista invitado en el programa estadounidense de comedia Staruday Night Live (SNL), la actriz y cantante Keke Palmer aprovechó su posición de anfitriona y atreves de un monologo mencionó estar emocionada por visitar Nueva York y confirmó los rumores sobre su embarazo.

“Estoy feliz de estar aquí, especialmente para abordar algunos rumores que revolotean a mi alrededor”, manifestó Palmer. Durante las últimas semanas habían rumores en las redes sociales sobre la posibilidad que la actriz de –Nope– estuviera embarazada.

Keke mencionó haber escuchado frases como “Keke va a tener un bebé”; “Está embarazada”; y aclaró que “¡Sí, lo estoy! Estoy muy feliz y me siento bendecida chicos. ¡Voy a ser mamá!, dijo mientras desabrochaba su chaqueta frente a las cámaras y mostraba su vientre a la audiencia.

Palmer afirmó que le molesta cuando se difunden rumores sobre alguien, pero que es peor cuando estos tienen razón. Aún no se sabe con precisión cuantas semanas de embarazo tiene, ni cuando dará a luz pues la actriz no dio muchos detalles durante su anuncio.

Oh my god! Keke Palmer just revealed she’s pregnant during her SNL monologue and showed off her baby bump! pic.twitter.com/2qsntIVmNF

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 4, 2022