Kourtney Kardashian y Barker no están ​​legalmente casados

Después de un día de conjeturas sobre si se casaron o no, Kourtney Kardashian confirmó el miércoles en Instagram que su boda en Las Vegas fue solo por diversión y que no está legalmente casada con Travis Barker.

“Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia). La práctica hace al maestro”, escribió Kardashian bajo las fotos de ambos en la capilla One Love Wedding.

La pareja solicitó a un imitador de Elvis y el propietario de la capilla, Marty Frierson, dijo a The Associated Press que consiguió uno luego que alguien reservó el concierto y pagó en línea. Frierson dijo que fungió como “testigo” cuando el pequeño grupo llegó después de los Grammy el domingo con personal de seguridad y su propio fotógrafo.

La noticia del “matrimonio” se difundió rápidamente el martes, pero no se pudo encontrar una licencia de matrimonio. Kardashian y los representantes del baterista de Blink-182 no respondieron correos electrónicos ese día en busca de aclaraciones, y la acaramelada pareja no dijo nada hasta la publicación en Instagram de Kardashian.