La mayoría de los electores están inscritos en partidos políticos

La tarde de ayer el Tribunal electoral presentó el Padrón Electoral Final, en el que se reveló que 3 millones 4 mil 83 panameños y panameñas están habilitados para ejercer su derecho al vato, de los cuales el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres.

Del total de ciudadanos habilitados para votar 1,659,300 están afiliados a partidos políticos, es decir que la mayoría de las personas que pueden ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones pertenecen a un partido político y si esta cifra la dividimos por género, arroja que son los hombres quienes lideran la lista de inscritos con 834, 486, mientras que las mujeres inscritas son 824, 814.

Por otro lado, 1,344,783 de panameños habilitados en el padrón final no pertenecen o no están inscritos ni afiliados a partidos políticos. Acá, la mayoría son mujeres, con una cifra de 686,235 no afiliadas, mientras que 658,548 son hombres.

Los jóvenes que votarán por primera vez alcanza la cifra de 323 mil 367, de lo cuales 164 mil 837 son hombres y 158 mil 530 son mujeres, una cifra que creció abruptamente en comparación con las elecciones del 2019, cuando de acuerdo con el padrón final de ese entonces, eran 56 mil 62 los jóvenes habilitados para ejercer el sufragio por primera vez, divididos en 27 mil 947 mujeres y 28 mil 115 hombres.

El voto de la población de entre los 18 y 30 años representa el mayor porcentaje de electores, con un 29%, que en cifra se eleva a unos 867 mil 681 votantes.