Lanzan primer adelanto de “Thor: Love and Thunder”

Marvel lanzó este lunes el primer trailer de esperada “Thor: Love and Thunder”, con “Sweet Sweet Child ‘O Mine” de Guns ‘N Roses como fondo musical.

Se puede ve a Thor haciendo equipo con los Guardianes de la Galaxia. Mientras tanto, Valkyrie, interpretada por Tessa Thompson, asume el papel de rey de New Asgard.

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cbs8aKiC5O

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 18, 2022