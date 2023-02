LeBron James se convierte en el máximo anotador de la NBA

LeBron James es más rey que nunca de la NBA; el jugador de los Laker se convirtió en el jugador con más puntos de la NBA.

James llegó a 38.388 unidades de por vida, superando el récord del histórico Kareem Abdul-Jabbar que mantuvo vigente por casi cuatro décadas.

Grandes jugadores de la historia de la NBA no pudieron romper con esta marca: Karl Malone se retiró a 1.459 tantos de Abdul Jabbar, Kobe Bryant se quedó a 4.744 y Michael Jordan a 6.095.

Abdul-Jabbar se convirtió en el máximo anotador de la liga el 5 de abril de 1984 y se retiró en 1989 con 38.387 puntos.

James y Abdul-Jabbar, ambos jugadores históricos de los Laker, establecieron sus marcas en la temporada 20 de sus respectivas carreras.

38,388 POINTS

LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3

— NBA (@NBA) February 8, 2023