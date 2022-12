Lizzo es anunciada como “Defensora del Pueblo”

En noviembre 11 la cantante estadounidense Lizzo, fue anunciada como la ganadora del premio “Defensora del Pueblo” o “People’s champion” de los –Poeple’s Choice Awards-, por sus contribuciones a la industria musical y televisiva.

Este premio busca dar más reconocimiento a las labores activistas de Lizzo, quien lucha por los derechos de las mujeres y la inclusividad dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Tras recibir su galardón de manos de su madre, Lizzo procedió a dar uno de los discursos más emotivos de la noche “Voy a ser honesta: cuando escuché por primera vez este premio me planteé seriamente si debía aceptarlo o no”.

La cantante mencionó que no necesita un premio que la nombre como defensora del pueblo, desde el inicio de su carrera ha utilizado su plataforma para implicar la voz de los marginados. “Den un fuerte aplauso a todas estas activistas que creo que merecen el foco esta noche. ¡Sí, gracias!”.

Al terminar su discurso 17 activistas por diferentes causas, acompañaron a la artista en el escenario. Entre ellas se encontraban:

Los People’s Choice Awards, tiene el objetivo de reconocer la labor de los profesionales del área del entretenimiento, la televisión y la cultura en Estados Unidos, a través de las votaciones del público.

Thrilled to announce that this year’s People’s Champion is… @lizzo! Obviously! #PCAs

📸: AB + DM pic.twitter.com/7l5suLG97w

— People's Choice (@peopleschoice) November 11, 2022